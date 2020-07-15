abaika95 Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4454

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:55 Цитата-/Сам ты кандидат на премию.Извините за выражение-"дебила кусок"/





Не извиняю









Цитата-/Сомневаюсь что они зная что человек болен-ходили к нему в гости и лезли обниматься.Либо не знали что болен,либо нельзя было избежать контакта./





Если знали премию дарвина им,если не знали

то нефиг было по гостям шляться то они куски тоже что и ты,если нельзя было избежать контакта (живут вместе) то форумилровка "ранее члены семьи контактировали с родственницей.." тут не подходит значит в гости ходили зная какая обстановка в стране/городе