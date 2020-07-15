сайлау курманов Re: Закон о борьбе с коррупцией хотят изменить в Казахстане #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3892

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:26 С коррупцией можно покончить раз и навсегда не прибегая китайским методам. Достаточно мониторить передвижение крупных сумм и покупок, с обязательным подтверждением этого. Кто этим должны заниматься Толи боятся, Толи стесняются, одним словом они занимаются мелочью, базарным торговцами, сапожники и цирюльники, когда строятся огромные дворцы и в них по несколько дорогих авто. Туда проверяющие никогда носу не сунут