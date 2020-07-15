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§ NG.kz
45 случаев заболевания КВИ выявлено за 14 июля в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все случаи зарегистрированы в Костанае. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в информационном областном штабе. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 21 из заболевших болезнь протекает без симптомов.
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§ юля елиссева
Re: 45 случаев заболевания КВИ выявлено за 14 июля в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1633
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.07.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куча народу умирает, а у в списках так и стоит цифра 3. уже весь мир недоумевает от нашей статистики
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§ stratosfera_Z
Re: 45 случаев заболевания КВИ выявлено за 14 июля в...
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 15.07.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как выявляют то? тестов нет даже за деньги ни в олимпе ни сэс
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§ Красный
Re: 45 случаев заболевания КВИ выявлено за 14 июля в...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 04.08.07
Отправлено: 15.07.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал что разгонит правительство, так статистика пошла на убыль. Совпадение?
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