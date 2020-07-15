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§ NG.kz
Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку возмутилась жительница Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная пожаловалась на медсестру поликлиники, которая настаивала на плановой вакцинации ребенка, несмотря на то что вся семья на больничном.
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§ abaika95
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4453
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.07.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ранее ее члены контактировали с родственницей, больной коронавирусом/




Молодцы что сказать,премию Дарвина заслужили
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§ Красный
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 04.08.07
Отправлено: 15.07.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ничего не поменялось, то фильтр у них прям перед дверьми детского отделения. очень удачно. :-(
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§ Гриня
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 15.07.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Молодцы что сказать,премию Дарвина заслужили

Сам ты кандидат на премию.Извините за выражение-"дебила кусок". По ситуции люди повели себя абсолютно адекватно.Сомневаюсь что они зная что человек болен-ходили к нему в гости и лезли обниматься.Либо не знали что болен,либо нельзя было избежать контакта.Раз так получилось ,то ведут себя абсолютно верно.
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* Сергей kst
Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 15.07.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может я что-то не понимаю,просветите тогда,но такие вопросы должен решать врач,а не медсестра.Тем более настаивать на вакцинации,отметая в сторону то,что ребенок болен.Может она еще и оперирует по тихому,не дай Бог.
С малым дитем,какого х. фига шарохаться по родственникам.
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