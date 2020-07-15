Гриня Re: Требованием медсестры сделать прививку заболевшему ребенку... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 692

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Цитата: abaika95:

Молодцы что сказать,премию Дарвина заслужили

Сам ты кандидат на премию.Извините за выражение-"дебила кусок". По ситуции люди повели себя абсолютно адекватно.Сомневаюсь что они зная что человек болен-ходили к нему в гости и лезли обниматься.Либо не знали что болен,либо нельзя было избежать контакта.Раз так получилось ,то ведут себя абсолютно верно.