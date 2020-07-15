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§ NG.kz
Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученые обнаружили, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса.
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§ yudjin
Re: Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6772
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.07.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Выявлен «убивающий» коронавирус продукт

Но зачем же так?... сейчас народ рванет в овощные ларьки за свежей южной капустой... а если еще и квасить начнёт... Давно известно, что в квашенной капусте количество витамина С в разы больше, чем цитрусах.
А капуста ведь тоже убить может...если кочаном по кочану дать.
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§ Vit
Re: Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9540
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.20 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все капец. Щас будет стоит 20 000т. Прощай мой любимый борщ. :-(
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§ shootnix
Re: Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 15.07.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медики были в шоке, аптекари давно знали, но скрывали. Оказывается, чтобы избавиться от коронавируса за один день, нужен обычный советский копеечный...
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§ Козлов я
Re: Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1540
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.07.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Ватсапе крутят ролик, где нужно пить настой хрена с медом. ШИБКО ПОМОГАЕТ ПРИ ПЕРШЕНИИ В ГОРЛЕ. Кораном клянутся. :-x
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* nmv85
Re: Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 15.07.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что то не пойму, это маркетинговый ход такой???!!!! Зачем такие вещи говорить людям в столь не спокойное время. Сейчас начнут солить капусту с лимоном и имбирем.
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§ Добринцофф
Re: Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7367
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.07.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ученые обнаружили, что различные виды капусты пользуются популярностью в странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса. Например, в Германии и Южной Корее смертность от COVID-19 была значительно ниже.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39244

Я думал у них там медицина на уровне,а оказывается всё дело в капусте.
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§ Vit
Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9540
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители мкр Аэропорт уже побежали скупать капусту на складскую.
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* drakon
Re: Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19598
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а оказывается всё дело в капусте.

Добринцофф,скодько стоит у тебя,капуста?
У нас вчера была по 47 центов, килограмм... :lol: :-o
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§ abaika95
Re: Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4450
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.07.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россияне и Шведы тоже капусту любят и что-то им это не помогло, может дело в дисциплине? Немцы,южные корейцы и японцы дисциплинированные вот и всё а Испанцы,Итальянцы южные шубутные народы у которых порядок и дисциплина на 10 месте, вот и обостряется вирус там кто прибор ложил на все увещевания государства об опасности
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§ Горожанин_kst
Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1655
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего не сюрстрёмминг? Ну так, просто по приколу. И ведь скажи, ажиотаж начнется, ещё и хвалить чудодейственный продукт будут. Орать при поедании, ихтиандрить, но упорно продолжать поглощать тухлятину.
Нельзя людям такие "рецепты" давать. Только как витаминная подпитка, биодобавка, а не панацея.

[Исправлено: Горожанин_kst, 15.07.2020 - 11:47]
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