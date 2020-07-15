abaika95 Re: Выявлен «убивающий» коронавирус продукт #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4450

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:12 Россияне и Шведы тоже капусту любят и что-то им это не помогло, может дело в дисциплине? Немцы,южные корейцы и японцы дисциплинированные вот и всё а Испанцы,Итальянцы южные шубутные народы у которых порядок и дисциплина на 10 месте, вот и обостряется вирус там кто прибор ложил на все увещевания государства об опасности