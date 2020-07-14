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≡ Выплата 42 500 тенге: За наёмных работников заявки подадут работодатели, самозанятым не нужно платить ЕСП		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выплата 42 500 тенге: За наёмных работников заявки подадут работодатели, самозанятым не нужно платить ЕСП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
42 500 тенге за июль будут выплачиваться по таким же правилам, как и во время действия режима ЧП, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК.
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§ electro
Re: Выплата 42 500 тенге: За наёмных работников заявки подадут...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 14.07.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Даже на фото 2000 прикарманили
:lol:
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§ ACROS
Re: Выплата 42 500 тенге: За наёмных работников заявки подадут...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.07.20 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
2000 прикарманили



Точно: 2 000 тенге на фотографии не хватает.
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§ maxsaf
Re: Выплата 42 500 тенге: За наёмных работников заявки подадут...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7236
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.07.20 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Точно: 2 000 тенге на фотографии не хватает.

Их удержали в качестве ЕСП самозанятого)))
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§ maxsaf
Re: Выплата 42 500 тенге: За наёмных работников заявки подадут...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7236
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.07.20 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос Доре Голодной: сколько раз за месяц можно поесть на 42500?
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