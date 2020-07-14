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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.07.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительные люди! Даже несколько жаль будет расставаться :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.07.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я пока тоже ещё нянькаюсь с Вами, но если меня разозлить, мало не покажется!Лучше не рискуйте




Даже не собирался) мне не интересно)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Даже несколько жаль будет расставаться



Что это значит, Butch?
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.07.20 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Что это значит, Butch?

Ничего страшного или зловредного. Всё в рамках приличий. Просто в рамках пользовательского соглашения попросил удалить аккаунт.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.07.20 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ничего страшного или зловредного. Всё в рамках приличий. Просто в рамках пользовательского соглашения попросил удалить аккаунт.

Вот тоже не понимаю - зачем так делать, мосты сжигать и всем об этом говорить? Ну что может быть проще - не логинься и всё?
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7366
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.07.20 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот тоже не понимаю - зачем так делать, мосты сжигать и всем об этом говорить?

Да конечно можно,но не интересно,надо же всем показать,вот смотрите ухожу от вас.
Пожалели бы фермера из Канады,с кем он теперь будет вечную жизнь обсуждать.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.07.20 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Пожалели бы фермера из Канады,с кем он теперь будет вечную жизнь обсуждать.

Отвечу фразой Бутча, но в совершенно ином контексте:

Цитата:
Удивительные люди! Даже несколько жаль будет расставаться


:lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.07.20 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну что может быть проще - не логинься и всё?

Ну сообщения то ваши остаются в истории. А в случае удаления аккаунта будут заменены на Гость. Теперь понятно?))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.07.20 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-/Выложите фотку. Любую/ Какую именно? С пляжа или из ванной?)

Любую. Хоть с интернета. Или эту функцию тоже не встроили?))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.07.20 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и да положительный имидж я кому создаю,себе?,акимату? Государству?)

Ну вам виднее, что там у вас в техзадании, и кто заказчик)))
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Страница 820 из 820«1...818819820
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