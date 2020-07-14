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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7232
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.07.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

У вас есть кнопка "цитата", у Абайки нет, оно программа мониторинга соцсетей для создания положительного имиджа, не более. Остальные функции урезаны, ну что вы еще хотите?))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7232
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.07.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что ещё вам треба?)

Выложите фотку. Любую)))
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1538
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.07.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Выложите фотку. Любую)))

Из четырех?.. :-o
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто увещевает?) Только вы иии всё)



Вот тут Вы правы, Абайка! Если других такое неуважение устраивает, то чего я вякаю?
Затыкаюсь!
Положение: мама не хотела,папа не старался... :-(
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот тут Вы правы, Абайка! Е

Неправ Абайка. Я даже в редакцию
НГ, писАл... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если других такое неуважение устраивает

Мне, в принципе, всё равно на права, но есть другой момент. Я частенько ищу через поиск по своему нику и если меня процитировали - я увижу и, возможно, отвечу. Если цитировать как Абайка - вероятность того что я увижу, сводится к минимуму.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если цитировать как Абайка - вероятность того что я увижу, сводится к минимуму.



А меня ещё бесит, что в ходе обсуждений, особенно длительных, я должна бесконечно "пролистывать" страницы ветки, чтобы понять, кого процитировали, кого "осадил" Абайка, или, наоборот, какому оппоненту не смог толково ответить. Не могу же я все посты и их авторов держать в памяти! Приходится тратить на это время
И вообще, какой смысл писать слово "Цитата", если неизвестен её автор?
А ещё удивляет позиция Абайки: вроде парень не совсем дурак, но тупо прёт против очевидного

[Исправлено: таноми52, 14.07.2020 - 22:53]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12926
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А меня ещё бесит, что в ходе обсуждений, особенно длительных, я должна бесконечно "пролистывать" страницы ветки, чтобы понять, кого процитировали, кого "осадил" Абайка, или, наоборот, какому оппоненту не смог толково ответить. Не могу же я все посты и их авторов держать в памяти! Приходится тратить на это время

Этот момент тоже есть. И не понимаю - в чем проблема выделить текст и нажать значок? Даже нажиманий меньше получится, чем при копипасте, да ещё и слэшей понажимать надо.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.07.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
я должна бесконечно "пролистывать" страницы ветки, чтобы понять, кого процитировали, кого "осадил" Абайка, или, наоборот, какому оппоненту не смог толково ответить.

А оно Вам нужно? В жизни есть более приятные вещи, чем отслеживания кометов в НГ. :lol:
Нельзя изменить прошлое, но изменив взгляд на жизнь, можно изменить будущее. (с) ;-)
Да и он не единственный такой. :-)

[Исправлено: elektron, 14.07.2020 - 17:55]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.07.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас есть кнопка "цитата", у Абайки нет




Ну блин,не встроили


Цитата-/Выложите фотку. Любую/



Какую именно? С пляжа или из ванной?)



А ещё удивляет позиция Абайки: вроде парень не совсем дурак



Ну спасибо,я вам на встречу пошел а вы ещё лихо грубите) всё! штрафные санкции,вообще не буду ваши цитаты отмечать хоть в Гаагу пишите)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.07.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа! Ну прямо детский сад "ромашка". Вы же все взрослые люди! На..кой он вообще вам нужен, "перевоспитывать"?! :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А оно Вам нужно?



А представте, Эл, нужно!
По комментам я составляю мнение о человеке под данным ником и соответственно к нему отношусь. Поэтому форум для меня не какое-то безликое сборище, а место, где есть друзья, неприятели, симпатичные мне люди, несимпатичные, даже могут быть враги.
Вот, н-мер, я бы невзлюбила Кайрата за его нудные посты, если бы не считала его добрым, сопереживающим человеком, потому что была свидетелем, когда он поддержал одного форумчанина в критический для того момент. Кайрат, наверное и сам этого не заметил, а я заметила :-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.07.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/оно программа мониторинга соцсетей для создания положительного имиджа, не более/



Я вроде не из Голландий,германий и канад чтобы себе в пользу моды пол менять на неопределенный) и да положительный имидж я кому создаю,себе?,акимату? Государству?)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
На..кой он вообще вам нужен, "перевоспитывать"?!


О, только что подумала:" Куда это Butch с его мизантропией подевался?" :lol: ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1873
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну спасибо,я вам на встречу пошел а вы ещё лихо грубите) всё! штрафные санкции,вообще не буду ваши цитаты отмечать хоть в Гаагу пишите)



Вот как?
Я пока тоже ещё нянькаюсь с Вами, но если меня разозлить, мало не покажется!
Лучше не рискуйте
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