Цитата: elektron:

А оно Вам нужно?





А представте, Эл, нужно!

По комментам я составляю мнение о человеке под данным ником и соответственно к нему отношусь. Поэтому форум для меня не какое-то безликое сборище, а место, где есть друзья, неприятели, симпатичные мне люди, несимпатичные, даже могут быть враги.

Вот, н-мер, я бы невзлюбила Кайрата за его нудные посты, если бы не считала его добрым, сопереживающим человеком, потому что была свидетелем, когда он поддержал одного форумчанина в критический для того момент. Кайрат, наверное и сам этого не заметил, а я заметила