Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 4) #12276





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12924

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:20 Цитата: таноми52:

Если других такое неуважение устраивает

Мне, в принципе, всё равно на права, но есть другой момент. Я частенько ищу через поиск по своему нику и если меня процитировали - я увижу и, возможно, отвечу. Если цитировать как Абайка - вероятность того что я увижу, сводится к минимуму.