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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7230
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.07.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

У вас есть кнопка "цитата", у Абайки нет, оно программа мониторинга соцсетей для создания положительного имиджа, не более. Остальные функции урезаны, ну что вы еще хотите?))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7230
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.07.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что ещё вам треба?)

Выложите фотку. Любую)))
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1538
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.07.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Выложите фотку. Любую)))

Из четырех?.. :-o
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1868
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто увещевает?) Только вы иии всё)



Вот тут Вы правы, Абайка! Если других такое неуважение устраивает, то чего я вякаю?
Затыкаюсь!
Положение: мама не хотела,папа не старался... :-(
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19596
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот тут Вы правы, Абайка! Е

Неправ Абайка. Я даже в редакцию
НГ, писАл... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12924
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если других такое неуважение устраивает

Мне, в принципе, всё равно на права, но есть другой момент. Я частенько ищу через поиск по своему нику и если меня процитировали - я увижу и, возможно, отвечу. Если цитировать как Абайка - вероятность того что я увижу, сводится к минимуму.
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Страница 819 из 819«1...817818819
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