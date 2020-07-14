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§ NG.kz
Министр образования назвал условия и этапы перехода школ к штатному режиму работы после первой четверти
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о трёх этапах перехода образовательных учреждений к штатному режиму работы. Чёткий алгоритм дальнейших действий утверждён и отработан совместно с Министерством здравоохранения и санслужбами.
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§ ACROS
Re: Министр образования назвал условия и этапы перехода школ к...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.07.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://никто не будет требовать, чтобы родители покупали школьную форму.//
Цитата://которые занимались именно этим видом бизнеса, я читал их обращение о том, что в такое сложное время необходимо поддержать эти компании,//

Школьная форма - наверное не самая главная проблема в условий эпидемии коронавируса.
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