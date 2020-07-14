Цитата: abaika95:

В итоге нам дали мусоровоз!

Цитата: abaika95:

ГАЗ - "это их лучший автомобиль

Цитата: abaika95:

наш единственный катафалк был занят другой работой. Пришлось предоставить грузовую машину.

Цитата: abaika95:

У нас есть фургоны цельнометаллические, где водитель - внутри фургона. Они отказались выполнять эту работу.



Так кто же из них ВРЁТ??

ВРАНЬЁ - метод работы властей: об этом недавно на их же совещаний им же и сказал их главный менеджер - Президент страны.