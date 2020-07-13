abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #12263





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4444

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:13 Цитата Таноми52 авторские права защищены-/. До появления некоего Абайки такое нарушение сетевой этики вообще было редчайшим явлением. Но поскольку его детское упрямство в вопросе цитирования (а ведь многие форумчане ему указывали на это и даже наивно пытались научить этого невежу) ему сошло с рук, то у него даже появились последователи. Так что этот "фрукт" без наказания действует на форуме как бы "разлагающе"/



Тимур Гафуров:И вместо дискуссии получится увеличение количества забаненных.



Цитата electro-/Это количество увеличится одну единицу, т.к. только некий абайка95 страдает этим недугом./









Любители доносов и репрессий)