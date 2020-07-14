Кушмурунец23 Re: Главврача накажут за акцию с медиками в Шымкенте #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 468

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:19 Не наказывайте главного преглавного врача, подумаешь вышли на свежий воздух, немного постояли. Вон у великих укров беркут на колени ставили и ничего, сейчас вон у них "без виз" и процветание.

А если серьезно, то практически во всем у нас полная ж..а.

Вот вам латиница и переименования, вот вам ...