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§ NG.kz
Мужчину, который остался на улице после выписки из горбольницы Костаная, поместили в областную больницу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39342
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА, из городской больницы Александра должны были забрать друзья, но они этого не сделали по неизвестным причинам. Установят ли ему протез - большой вопрос.
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§ abaika95
Re: Мужчину, который остался на улице после выписки из...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4444
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.07.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/из городской больницы Александра должны были забрать друзья, но они этого не сделали по неизвестным причинам/


Цитата-/Он сам мне сегодня говорил, что его встретили друзья./



Друзья Шредингера они одновременно встретили его и не встретили





Цитата-/По информации "НГ", у Александра в Рудном есть совершеннолетняя дочь. Но он с ней давно не общался, хотя родительских прав лишён не был./



Друзья,дочь,церковь все хорошие
а вот больница где травмотолог костыли подарил-плохая потомучто на улице его оставила...........
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