abaika95 Re: Мужчину, который остался на улице после выписки из... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4444

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:01 Цитата-/из городской больницы Александра должны были забрать друзья, но они этого не сделали по неизвестным причинам/





Цитата-/Он сам мне сегодня говорил, что его встретили друзья./







Друзья Шредингера они одновременно встретили его и не встретили











Цитата-/По информации "НГ", у Александра в Рудном есть совершеннолетняя дочь. Но он с ней давно не общался, хотя родительских прав лишён не был./







Друзья,дочь,церковь все хорошие

а вот больница где травмотолог костыли подарил-плохая потомучто на улице его оставила...........