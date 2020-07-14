Цитата: yudjin:

Говорит, в субботу - 20, в прошлый понедельник - 32. а статистика упорно показывает 3. видать аким вцепился в кресло и боится вылететь за плохие показатели.

Это всего или именно коронавирусных? И да - а обычно как, без вируса как было? Недавно НК писал о якобы возросшем спросе ритуальных принадлежностей - аж в три раза! Но что-то мне подсказывает что это или не так, или есть другие факторы, которые увеличивают спрос в отдельных точках - например, запрет работы других точек.