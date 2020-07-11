Козлов я Советы на каждый день #111





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1537

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:43 КРЕПЕЖ МОЛОТКА НА РУЧКУ

1 способ. Расклиненый молоток все равно имеет свойство слетать с ручки. Для предотвращения этого нужно,чтобы ручка немного выдавалась сверху молотка. Возьмите гвоздь, замерьте,чтобы он выступал по бокам молотка.





Согните его в тисках скобой и отпилите шляпку гвоздя ножовкой по металлу.







Затем просверлите в выдающейся сверху ручке два отверстия.





Вставьте в отверстия скобу и загните ее концы.





Теперь молоток ни за что не слетит с ручки.



2 способ. Насадить ручку без клина.

Бывает,что ручка молотка ломается.





В таком случае вам понадобится кусок резины велосипедной камеры и смазка типа солидола или литола. Обстругиваете конец ручки молотка строго по его отверстию. От этого будет зависеть, будет молоток раскачиваться или нет.





Резину немного смазываете смазкой,для того,чтобы ручка легче насаживалась.





Затем оборачиваете конец ручки резиной и вставляете в отверстие молотка. Постукивая торцом ручки о твердую поверхность, насаживаете молоток на ручку.





Когда молоток сядет на свое место, обрежьте ножом концы резины сверху и снизу.





Такой молоток будет долго держаться без всякого клина. Удачи!