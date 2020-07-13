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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.07.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
днкм

120-150
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.07.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то тишина. Наверно все попрятались от жары. Предлагаю поразмыслить над картиной русского художника-иллюстратора Ивана Владимирова "На море". Что здесь изображено и какова цель картины? Подскажу, что написана она в 1926 году, когда вся страна уверенно строила коммунизм.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1866
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.07.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Предлагаю поразмыслить над картиной русского художника-иллюстратора Ивана Владимирова "На море".



Да уж..! Соцреализм во всей красе! Особенно впечатляют задний план и портфель в руке мужчины. Даже странно, что автор умер своей, а не смертью врага народа.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4443
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.07.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Предлагаю поразмыслить над картиной русского художника-иллюстратора/



На картине явно семья отрицателя вируса,масок нет,держаться за руки на пляж пришли в локдаун,хмурые лица потомучто таких "умных" на пляже оказалось много) а на заднем плане метафиричное высказывние художника что их ждёт в ближайшем будущем,либо это показатель что сейчас происходит в стране)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9538
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.07.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Хорошее описание. Улыбнуло. 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7228
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, как здоровье? Скоро выпишут?
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9538
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.07.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сказали ещё 2-3дня процедуры будут. Потом пцр на ковид , ренген че покажут и решат.

[Исправлено: Vit, 13.07.2020 - 18:18]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4443
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.07.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Таноми52 авторские права защищены-/. До появления некоего Абайки такое нарушение сетевой этики вообще было редчайшим явлением. Но поскольку его детское упрямство в вопросе цитирования (а ведь многие форумчане ему указывали на это и даже наивно пытались научить этого невежу) ему сошло с рук, то у него даже появились последователи. Так что этот "фрукт" без наказания действует на форуме как бы "разлагающе"/

Тимур Гафуров:И вместо дискуссии получится увеличение количества забаненных.

Цитата electro-/Это количество увеличится одну единицу, т.к. только некий абайка95 страдает этим недугом./




Любители доносов и репрессий)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1866
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Любители доносов и репрессий)




Ишь ты, уличил!
А почему игнорировали наши замечания? Мнение форума?
И тем вынудили! :-)
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§ electro
Флуд и оффтопик (часть 4)
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 14.07.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обоснуй юнОша, чё за доносы и репрессии
:-x
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1866
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.07.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:


Спасибо за поддержку, однополчанин!:-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1537
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.07.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Спасибо за поддержку, однополчанин!

Десятый наш десантный батальон!!! :-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4443
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.07.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Таноми52 авторские права защищены-/Ишь ты, уличил!А почему игнорировали наши замечания? Мнение форума?!/



Ваши не игнорирую) мнение форума а кто его тут представляет?) Председатель есть? Или надо каждого в отдельности слушать и это есть мнение форума?) Не по парламентарски както)

Цитата-/И тем вынудили/


и тем вынудил донос писать?)) Сталинские времена, сталинские времена.....)




Цитата-/обоснуй юнОша, чё за доносы и репрессии/



Не



Цитата-/Десятый наш десантный батальон/



У них же полк)
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