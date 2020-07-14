abaika95 Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4437

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:34 Цитата-/Хм... Даёшь на каждую негативную публикацию 9 позитивных! Что-то не тот этот показатель, как мне кажется./









Это фигня, главное разъяснение должно быть людям, с первого дня карантина надо было обьеснять, разъяснять на всех площадках с официальных страниц, что мол чипирование это бред, что лимоны при вирусе это мёртвому припарка и т.п а так люди остались сами по себе,врачи молчат, управление здравоохранения молчит, все молчат вот и поперли слухи