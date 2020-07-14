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≡ "Это наш лучший автомобиль" - Как хоронят умерших от COVID-19 в Житикаре		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Это наш лучший автомобиль" - Как хоронят умерших от COVID-19 в Житикаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
57-летний отец житикаринца Игоря ИВЛЕВА скончался в больнице 10 июля. Через 4 дня акимат Житикаринского района выделил для организации похорон грузовик ТОО "СоцСервис", которое занимается вывозом мусора.
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§ Vit
Re: "Это наш лучший автомобиль" - Как хоронят умерших...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9538
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Ивлев сообщил, что предварительный диагноз, поставленный его отцу, пневмония. Однако хоронить его собирались, как заражённого коронавирусом

Поэтому на официальную статистику уже все смотрят умножив на 100.
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§ Vit
Re: "Это наш лучший автомобиль" - Как хоронят умерших...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9538
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваще тут вопрос надо подымать не про то на чем отправить в последний путь, ему уже все равно газон это или мерседес. Тут же явна проблема в другом. Если б вовремя начали лечить пневмонию этого могло не произойти. Пол месяца как я понял он лежал и умерал дома без мед помощи.
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§ сайлау курманов
Re: "Это наш лучший автомобиль" - Как хоронят умерших...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.07.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кокчетаве специально для такого дела выделили людей в спецовках и технику, родню других провожающих вообще близко не пускают
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* abaika95
Re: "Это наш лучший автомобиль" - Как хоронят умерших...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.07.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Брат Игоря Евгений ИВЛЕВ рассказал, что он увидел, когда залез в кузов грузовика: - Там помои размазаны, грязно!/



Ну снял бы это на видео и предоставил в акимат чтож только борт снимают




Цитата-/Если им не понравилась такая машина, то могут заказать другую самостоятельно/


Кто тогда врёт?
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