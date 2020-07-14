Vit Re: "Это наш лучший автомобиль" - Как хоронят умерших... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9538

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:23 Ваще тут вопрос надо подымать не про то на чем отправить в последний путь, ему уже все равно газон это или мерседес. Тут же явна проблема в другом. Если б вовремя начали лечить пневмонию этого могло не произойти. Пол месяца как я понял он лежал и умерал дома без мед помощи.