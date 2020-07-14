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≡ Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19. По данным ведомства, сейчас этот показатель составляет 24%.
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§ shootnix
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
shootnix


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Сообщений: 16
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 14.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. вместо того, чтобы медиков обеспечить СИЗами, мы будем тратить деньги на пропаганду? =)))
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* yudjin
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.07.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как грится, ж...а есть, а слова - нет.
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§ Vit
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9538
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удивительно уже. Липовая статистика. Липовая пропоганда.
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§ Victor Yang
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12922
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39240

Хм... Даёшь на каждую негативную публикацию 9 позитивных! Что-то не тот этот показатель, как мне кажется.
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* yudjin
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.07.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Даёшь на каждую негативную публикацию 9 позитивных!

Это в Рудный-город чудный. там фабрика ботов и фэйков.
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* Сергей kst
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
Сергей kst


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Сообщений: 102
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 14.07.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нужно реализовывать мероприятия, которые уменьшат уровень негативного восприятия населением борьбы с Covid-19.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39240?1594718359

Вы,мистер министр,скажите это житикаринцам,которые своему отцу восемь! раз вызывали скорую,но его отказывались госпитализировать(соболезнования родным)...
Я маме своей скорую 4 раза вызывал,на 5й раз только забрали,когда совсем плохая была...
Вот как к ним относится после этого.?Просто ненависть.У нас государство только трындеть может,и бюджет пилить.
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* yudjin
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6771
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.07.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не удивительно уже. Липовая статистика.

Сосед по даче в морге работает. Говорит, в субботу - 20, в прошлый понедельник - 32.
а статистика упорно показывает 3. видать аким вцепился в кресло и боится вылететь за плохие показатели.
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* abaika95
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.07.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Хм... Даёшь на каждую негативную публикацию 9 позитивных! Что-то не тот этот показатель, как мне кажется./




Это фигня, главное разъяснение должно быть людям, с первого дня карантина надо было обьеснять, разъяснять на всех площадках с официальных страниц, что мол чипирование это бред, что лимоны при вирусе это мёртвому припарка и т.п а так люди остались сами по себе,врачи молчат, управление здравоохранения молчит, все молчат вот и поперли слухи
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