NG.kz Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:57 Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19. По данным ведомства, сейчас этот показатель составляет 24%.

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