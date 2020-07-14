/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19. По данным ведомства, сейчас этот показатель составляет 24%.
Читать новость

§ shootnix
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 14.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. вместо того, чтобы медиков обеспечить СИЗами, мы будем тратить деньги на пропаганду? =)))
Профайл

* yudjin
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6769
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.07.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как грится, ж...а есть, а слова - нет.
Профайл

§ Vit
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9538
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удивительно уже. Липовая статистика. Липовая пропоганда.
Профайл

* Victor Yang
Re: Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10%...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12922
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39240

Хм... Даёшь на каждую негативную публикацию 9 позитивных! Что-то не тот этот показатель, как мне кажется.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 65
Пользователей: 4
Всего: 69

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 542.28 Ko | Raw HTML: 53.08 Ko -
^ Наверх