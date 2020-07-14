Николаич I Re: Как будут назначать 42 500 тенге в июле #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 55

Регистрация: 08.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:16 //Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер//

И что это значит? Если меня,в связи с карантином, отправили в отпуск без содержания, то нифига я не смогу получить эти 42500? Или работодатель должен подавать эту заявку за меня и потом выплачивать мне эту сумму, то есть выступать посредником между государством и работником? Но он может и не выплатить,а прикарманить. Вобщем ни чё не понял