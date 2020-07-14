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§ NG.kz
Как будут назначать 42 500 тенге в июле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Аскар Мамин рассказал, как будут осуществляться выплаты 42 500 тенге в июле казахстанцам, потерявшим доход из-за усиления карантина. Премьер-министр также поручил продолжить осуществление денежной помощи на продукты питания отдельным категориям населения.
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§ Николаич I
Re: Как будут назначать 42 500 тенге в июле
Николаич I


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Сообщений: 55
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 14.07.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер//
И что это значит? Если меня,в связи с карантином, отправили в отпуск без содержания, то нифига я не смогу получить эти 42500? Или работодатель должен подавать эту заявку за меня и потом выплачивать мне эту сумму, то есть выступать посредником между государством и работником? Но он может и не выплатить,а прикарманить. Вобщем ни чё не понял
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§ denfostr
Re: Как будут назначать 42 500 тенге в июле
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 14.07.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда заявки давать? Сайт не работает.
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