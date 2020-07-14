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§ NG.kz
Общественные слушания ГКП "КТЭК" пройдут в июле в формате онлайн
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и слушания ГКП "Костанай-Су", в связи с эпидемиологической ситуацией отчет о деятельности тепловой компании за первые 6 месяцев 2020 года пройдет онлайн. Об этом пресс-служба ГКП написала в своем посте.
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§ shootnix
Re: Общественные слушания ГКП "КТЭК" пройдут в июле в...
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 14.07.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите за оффтоп, но в связи с эпидемиологической ситуацией считаю важным поделиться. Сейчас по квартирам ходят контролеры КТЭК с явными признаками ОРВИ. Сейчас у нас была девушка с маской на подбородке и полным носом соплей. Позвонили в КТЭК, поговорили с контролером, но мне, почему-то, кажется, что это бессмысленно. =)) Так что будьте бдительны и не пускайте разносчиков заразы в свои дома.
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