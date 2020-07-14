shootnix Re: Общественные слушания ГКП "КТЭК" пройдут в июле в... #1





(Пользователи) Сообщений: 16

Регистрация: 14.05.20 (Пользователи) Отправлено: - 13:48 Простите за оффтоп, но в связи с эпидемиологической ситуацией считаю важным поделиться. Сейчас по квартирам ходят контролеры КТЭК с явными признаками ОРВИ. Сейчас у нас была девушка с маской на подбородке и полным носом соплей. Позвонили в КТЭК, поговорили с контролером, но мне, почему-то, кажется, что это бессмысленно. =)) Так что будьте бдительны и не пускайте разносчиков заразы в свои дома.