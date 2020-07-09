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§ NG.kz
Без рынков, ТРЦ и детского проката
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 5 июля в Казахстане на две недели ввели новые строгие ограничительные меры с целью нераспространения коронавирусной инфекции. О том, что категорически запрещается, а что разрешается, жителям Костанайской области стало известно только вечером 4 июля.
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§ Козлов я
Re: Без рынков, ТРЦ и детского проката
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тестов на коронавирус нет, лекарств нет... Когда все это кончится?!
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§ alex_60
Re: Без рынков, ТРЦ и детского проката
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8830
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.07.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Все крытые продуктовые и непродовольственные рынки закрываются. Разрешено работать только торговым рядам, расположенным на улице, - с 9.00 до 16.00.//

крытый рынок Дастархан.
сейчас был.
работает.
мясные ряды, колбасы,сыры,овощи и прочее.
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§ Гога
Без рынков, ТРЦ и детского проката
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2693
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.07.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сейчас был

--Зачем сдал ?? Теперь закроют .
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§ Козлов я
Без рынков, ТРЦ и детского проката
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--Зачем сдал ?? Теперь закроют .

Эхх, а я хотел туда сгонять, конинки на беш прикупить... :-(
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§ alex_60
Re: Без рынков, ТРЦ и детского проката
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8830
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Эхх, а я хотел туда сгонять


сгоняй.
работает.
несмотря ни на какие приказы указы.
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