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≡ Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39334
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О продлении строгого карантина в Казахстане высказался Президент Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что карантин продлен до конца июля. Об этом он сообщил в своем Twitter.
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§ electro
Re: Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.07.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное бла-бла-бла, но, что нуждаешься, это ещё предстоит доказывать. Вся ваша сифризация в одном месте с вами.
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§ drakon
Re: Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19595
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно, понял.
НУЖДАЮЩИМСЯ,выплатят по
42 500 тенге?... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Re: Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.07.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
но, что нуждаешься, это ещё предстоит доказывать.

Естественно. Это будет видно по налоговым и пенсионным выплатам.
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§ electro
Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в Казахстане
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.07.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это будет видно по налоговым и пенсионным выплатам.

Так вот.
за 2 и 3 кварталы 2020 года МСБ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ Никакими налогами. Стало быть, доказывать-таки придётся. Бюрократия
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§ electro
Re: Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.07.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39226

Это как понимать :рукалицо_(как,_впрочем_и_всегда):
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§ Козлов я
Re: Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.07.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели.
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§ nmv85
Re: Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в...
nmv85


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Сообщений: 43
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 14.07.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы сомневался,что продлят. Скажите,мне одной кажется что 42.500 это прям таки решит все проблемы населения, купят на них продукты,медикаменты, заплатят за жилье, и еще останется на "без бедное" "существование".
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§ Vit
Карантин продлят, а нуждающимся выплатят по 42 500 тенге в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9535
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:

Их ещё надо умудриться получить. Это как лотерея. Одним повезло, другим нет. Одни за 1 месяц получили, другие за два.))
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