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§ NG.kz
Кодекс о здоровье принимают 19 июля этого года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39334
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция,почему не освещаете противонародный кодекс о здоровье принимаемый 19го июля?
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§ Тимур Гафуров
Re: Кодекс о здоровье принимают 19 июля этого года
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 546
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 14.07.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публикации о проекте Кодекса о здоровье были неоднократно - и на сайте и в газете. Вот навскидку:
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38623
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38468
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37569
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37165
Причем мы стараемся дать аргументы как противников, так и сторонников поправок. Пожалуйста, перед тем, как высказывать претензии редакции, почитайте сайт.
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