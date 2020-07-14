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§ NG.kz
Глава представительства ВОЗ в РК: Нас очень тревожит поведение населения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39334
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.20 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы жители Казахстана после снятия ограничений в июне соблюдали простые рекомендации ВОЗ, то ситуация могла бы быть другой. Об этом в интервью сайту ООН заявила руководитель странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
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§ Vit
Re: Глава представительства ВОЗ в РК: Нас очень тревожит...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9535
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.20 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас будут сопли жевать месяц то Вася то не Вася. И так все понятно. В моей больнице около 140 человек лежат. Все с пневмонией и ковидом. Ковид и спровоцировал пневмонию.
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