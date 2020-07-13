Цитата: elektron:

Мда, человек умер, парень всего 25-ть.... А комметы, просто поворот в мировоззрении. Типа сам дурак...

Ну а разве нет? Его предупредили - нельзя. Это равносильно тому что если человек будет Абая в час пик на красный перебегать. Совсем не случайность же.