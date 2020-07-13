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≡ Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел 11 июля около 17.00 на р. Тогузак, в 2 км от районного центра. За несколько часов до происшествия 25-летний мужчина выслушал инструктаж местных спасателей и полицейских, патрулирующих дикие пляжи.
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§ Victor Yang
Re: Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.07.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мда, человек умер, парень всего 25-ть.... А комметы, просто поворот в мировоззрении. Типа сам дурак...

Ну а разве нет? Его предупредили - нельзя. Это равносильно тому что если человек будет Абая в час пик на красный перебегать. Совсем не случайность же.
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§ elektron
Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Его предупредили - нельзя

Провели инструктаж. Ну не знал, что утопший прошедший инструктаж, чем то отличается от утопшего без инструктажа. Ах да да ещё во время локдауна.
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§ elektron
Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это равносильно тому что если человек будет Абая в час пик на красный

А на зелёный или по пешеходному переходу как будет? тоже случаи были.
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§ elektron
Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5374
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мне так моральный уровень просто падает ниже плинтуса, такое в таком ракурсе обсуждать.
От тюрьмы и от чумы не зарекайся.
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