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§ NG.kz
Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.20 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Уважаемая редакция, можно огласить проблему? В новых домах в микрорайоне Северный, в Заречном, постоянно нет воды. Мы без воды в такую жару плюс у людей огороды. Мы живем здесь третий год и каждое лето одно и то же.
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§ Добринцофф
Re: Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7365
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.07.20 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центральная вода,не для полива огородов,вот из-за таких как вы воды и не хватает.
Сделайте себе скважину и поливайте сколько влезет.
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§ Тимур Гафуров
Re: Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 545
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 12.07.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарий акимата Костанайского района:
"Водоснабжение населения Костанайского района обеспечивается ГКП на ПХВ "ЗТЭК". В связи с повышением температуры воздуха и повышенным спросом воды населением, в том числе расходов воды на неконтролируемый полив огородов и технические нужды, произошел дефицит воды в накопителях. Мощность скважин составляет 4300 куб. м воды в сутки, сейчас этот показатель достиг 5400 куб. м в сутки. Соответственно не успевают пополняться резервуары, поэтому ЗТЭК вынуждена отключать подачу воды, чтобы пополнить резервуары. Прорабатывается график отключения воды. Водоснабжение будет восстановлено после заполнения резервуаров. Просим жителей района проявить терпение, беречь воду, не оставлять открытыми краны и шланги с включённой водой на огородах, запасаться водой и проявить понимание. На данный момент акиматом Костанайского района ведётся работа по разработке проектно-сметной документации на строительство соединительного водовода "Костанай-Заречное-Октярьский" и модернизации гидроузла для увеличения мощности резервуаров и покрытия дефицита воды в последующие годы".
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§ Nena
Re: Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
Nena


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Сообщений: 2
Регистрация: 22.06.19
Отправлено: 12.07.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже сил никаких нет, после включения вода идет грязная, фильтры летят. Воды нет с 10 утра до 6 вечера, в том числе и в выходные дни, в такую жару. Издевательство просто, и каждое лето, не первый год...
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§ yudjin
Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
yudjin


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Сообщений: 6768
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.07.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответ прост.
Вместо того, чтобы заниматься развитием водоснабжения новых районов вокруг города и поселков у нас 30 лет самоутверждались за счет переименований и непонятных празднеств, при этом добивая всё советское... и на ежедневные жизненно важные нужды людей деньги не выделяли. Пример тому нынешняя пандемия и аховая медицина... А какой она будет, если в райцентре Костанайского района больница даже не имеет своего здания, некогда похеренного, а снимает помещение в частном центре. О врачах и оборудовании даже говорить не приходится... зато вновь в центре Затобольска занялись перекладыванием брусчатки вокруг неработающего фонтана и замены ровных и целых асфальтированных дорожек на Калинина...наверное также на брусчатку.
И, кстати, музыкально-световой фонтан в том же райцентре, которым восторгался гр.Добринцов, не проработал и года... стоит мертвецки законсервированный железным куполом с прошлой осени... а сколько было охов, вздохов...шо как в дубаях теперь тобыльцы живут.
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§ Добринцофф
Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7365
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.20 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
И, кстати, музыкально-световой фонтан в том же райцентре, которым восторгался гр.Добринцов, не проработал и года... стоит мертвецки законсервированный железным куполом с прошлой осени... а сколько было охов, вздохов...шо как в дубаях теперь тобыльцы живут.

Честно говоря я не припомню когда это я им восторгался.
Хотя могу и сейчас сказать фонтан получился очень даже не плохой,жалко конечно,что как и всё у нас показушный,а не для людей.
Цитата:
yudjin:
зато вновь в центре Затобольска занялись перекладыванием брусчатки вокруг неработающего фонтана и замены ровных и целых асфальтированных дорожек на Калинина...наверное также на брусчатку.

Это да,не только на калинина,а на Поповича то же, взяли разломали хороший тротуар,что бы сделать точно такой же,я сначала подумал может брусчатку будут ложить,ан нет опять асфальтом закатали,да ещё и не доделали до конца и это в то время когда полно улиц на которых вообще нет никакого асфальта не говоря уж о тротуарах.
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§ alex_60
Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пол второго ночи.
поспели вишни....
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§ elektron
Re: Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что заставить поставить счётчики, тут не прокатит?
Остальным поднять тариф в 2 раза и нет проблемы. И сетей хватает. :lol:
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§ Добринцофф
Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7365
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А что заставить поставить счётчики, тут не прокатит? Остальным поднять тариф в 2 раза и нет проблемы. И сетей хватает.

Счётчики и так у всех стоят,без счётчика воду никто не подключит и лимит на воду то же есть,то есть на оного человека определенное количество кубов ,всё что больше ,считается по более дорогому тарифу,не хватает именно мощностей потому что
Цитата:
yudjin:
Вместо того, чтобы заниматься развитием водоснабжения новых районов вокруг города и поселков у нас 30 лет самоутверждались за счет переименований и непонятных празднеств,
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§ elektron
Re: Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Но воды не хватает почему-то именно летом, зимой вроде не жалуются. ;-)
Может тогда тарифы ещё поднять? :lol:
То что 30-ть лет не делалось, вряд ли сегодня так быстро исправить получится.
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