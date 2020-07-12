Цитата: yudjin:

И, кстати, музыкально-световой фонтан в том же райцентре, которым восторгался гр.Добринцов, не проработал и года... стоит мертвецки законсервированный железным куполом с прошлой осени... а сколько было охов, вздохов...шо как в дубаях теперь тобыльцы живут.

Честно говоря я не припомню когда это я им восторгался.

Хотя могу и сейчас сказать фонтан получился очень даже не плохой,жалко конечно,что как и всё у нас показушный,а не для людей.

Цитата: yudjin:

зато вновь в центре Затобольска занялись перекладыванием брусчатки вокруг неработающего фонтана и замены ровных и целых асфальтированных дорожек на Калинина...наверное также на брусчатку.

Это да,не только на калинина,а на Поповича то же, взяли разломали хороший тротуар,что бы сделать точно такой же,я сначала подумал может брусчатку будут ложить,ан нет опять асфальтом закатали,да ещё и не доделали до конца и это в то время когда полно улиц на которых вообще нет никакого асфальта не говоря уж о тротуарах.