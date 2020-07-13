elektron Re: Бывший пациент горбольницы Костаная после ее преобразования... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5370

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:33 Это провал всей системы, во всех направлениях, что все 30-ть лет до такого уровня "модернизировалась".

- Выкинуть человека, нуждающегося в операции, на улицу.

Не хочу даже во внимание принимать моральный аспект. Тут стоит прокуратуре заняться, сразу по нескольким пунктам. Какое правовое право имело учреждение принять такое решение, взамен "сопливчикам"?

- Уже без работный. В КЗ вообще существует трудовое право. Насколько правомерно увольнение человека, находящегося на больничном. По западным "ценностям" такое не возможно в принципе.

Как и лишение квартиры, права квартиросъёмщиков настолько защищены, что даже при неуплате стоимости жилья, владелец-квартиросдатчик, должен доказать три месяца задержки квартплаты, а процесс выселения, может до года длиться. Хотя в сегодняшней ситуации, люди получают дополнительные скидки и отсрочки, при поддержке государства.

А ещё про какие-то тридцатки, речь поднимается.

