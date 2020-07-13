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§ NG.kz
Бывший пациент горбольницы Костаная после ее преобразования в провизорный стационар оказался на улице
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.20 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Александр (фамилию мужчина просил не называть) не может самостоятельно передвигаться. 25 июня он сломал шейку бедра и был доставлен в горбольницу Костаная. А через 5 дней его выписали.
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§ KOS77
Re: Бывший пациент горбольницы Костаная после ее преобразования...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 13.07.20 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, кроме "короны" болезней сейчас нет, хотя на наличие её и не проверяют. Но удивительно, что в больницу даже в тяжёлом состоянии особо не принимают. Кто же тогда занял все многочисленные (по данным акимата) места в больницах и провизорных центрах?
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§ elektron
Re: Бывший пациент горбольницы Костаная после ее преобразования...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это провал всей системы, во всех направлениях, что все 30-ть лет до такого уровня "модернизировалась".
- Выкинуть человека, нуждающегося в операции, на улицу.
Не хочу даже во внимание принимать моральный аспект. Тут стоит прокуратуре заняться, сразу по нескольким пунктам. Какое правовое право имело учреждение принять такое решение, взамен "сопливчикам"?
- Уже без работный. В КЗ вообще существует трудовое право. Насколько правомерно увольнение человека, находящегося на больничном. По западным "ценностям" такое не возможно в принципе.
Как и лишение квартиры, права квартиросъёмщиков настолько защищены, что даже при неуплате стоимости жилья, владелец-квартиросдатчик, должен доказать три месяца задержки квартплаты, а процесс выселения, может до года длиться. Хотя в сегодняшней ситуации, люди получают дополнительные скидки и отсрочки, при поддержке государства.
А ещё про какие-то тридцатки, речь поднимается.
:-x
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§ elektron
Re: Бывший пациент горбольницы Костаная после ее преобразования...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ electro
Re: Бывший пациент горбольницы Костаная после ее преобразования...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.07.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На первом фото надпись на стене как никогда кстати
:-x
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