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yudjin:
Такое ощущение, что лекарства со складов ушли сразу в поликлиники и больницы для лечения.
Это аукается нам тендерная система закупа. Все это время нехватка лекарств в конце финансового года (начале) следующего говорила об отсутствии в лечебных учреждения запаса. Лекарств было ровно от сих до сих. А склады аптек не резиновые. Поставщикам нет смысла затариваться и ждать когда это у них купят, берут ровно сколько заказали + 5-10% в надежде "отгрызть" чуть больше рынка. Вот теперь резкое увеличение потребления сьело все склады. Ждут поставки... Если бы это было только в Казахстане, то дыра закрылась бы за неделю (время машине доехать с Белорусии до Алматы через весь казахстан с остановками). А так... ХЗ когда насытят склады.