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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1531
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.07.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
днкм

120-150
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1531
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.07.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то тишина. Наверно все попрятались от жары. Предлагаю поразмыслить над картиной русского художника-иллюстратора Ивана Владимирова "На море". Что здесь изображено и какова цель картины? Подскажу, что написана она в 1926 году, когда вся страна уверенно строила коммунизм.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1863
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.07.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Предлагаю поразмыслить над картиной русского художника-иллюстратора Ивана Владимирова "На море".



Да уж..! Соцреализм во всей красе! Особенно впечатляют задний план и портфель в руке мужчины. Даже странно, что автор умер своей, а не смертью врага народа.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.07.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Предлагаю поразмыслить над картиной русского художника-иллюстратора/



На картине явно семья отрицателя вируса,масок нет,держаться за руки на пляж пришли в локдаун,хмурые лица потомучто таких "умных" на пляже оказалось много) а на заднем плане метафиричное высказывние художника что их ждёт в ближайшем будущем,либо это показатель что сейчас происходит в стране)
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