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§ NG.kz
Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адреса сайтов и номера телефонов справочных служб аптек, работающих в Костанайской области, распространил сегодня, 13 июля, областной информационный штаб. Перед тем, как идти в поход по аптекам, попробуйте позвонить.
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§ ZXC
Re: Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 13.07.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему обыкновенного Аспирина нет? Только дорогой и по-этому шипучий.
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§ electro
Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.07.20 - 16:08
Комментарий удален модератором.
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§ 5555
Re: Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 13.07.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Только дорогой и по-этому шипучий.

Это другой аспирин. А тот который "советский" разбирают сердечники/гипертоники и пр для разжижения крови и все кто боится короны в качестве жаропонижающего.
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§ yudjin
Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6768
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.07.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пробовали. Телефоны -есть! ЛЕКАРСТВ в аптеках - НЕТ!
У коллеги родственница более уже больше недели: температура, слабость, кашель. Тест - отрицательный. Наконец-то добилась назначения от врачей: цефтриаксон, эуфиллин, преднизолон, от кашля.
Обзвонив все номера и отдельные аптеки... ни одного препарата в аптеках НЕТ.
Что прикажет министерство, ложиться и помирать?
Где лекарства? на что потратили выделенные аптекам 300 млн, о которых отрапортовали?

Такое ощущение, что лекарства со складов ушли сразу в поликлиники и больницы для лечения.
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§ 5555
Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 13.07.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Такое ощущение, что лекарства со складов ушли сразу в поликлиники и больницы для лечения.

Это аукается нам тендерная система закупа. Все это время нехватка лекарств в конце финансового года (начале) следующего говорила об отсутствии в лечебных учреждения запаса. Лекарств было ровно от сих до сих. А склады аптек не резиновые. Поставщикам нет смысла затариваться и ждать когда это у них купят, берут ровно сколько заказали + 5-10% в надежде "отгрызть" чуть больше рынка. Вот теперь резкое увеличение потребления сьело все склады. Ждут поставки... Если бы это было только в Казахстане, то дыра закрылась бы за неделю (время машине доехать с Белорусии до Алматы через весь казахстан с остановками). А так... ХЗ когда насытят склады.
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