5555 Как узнать, есть нужное вам лекарство в аптеке или нет #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 129

Регистрация: 02.03.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:16 Цитата: yudjin:

Такое ощущение, что лекарства со складов ушли сразу в поликлиники и больницы для лечения.

Это аукается нам тендерная система закупа. Все это время нехватка лекарств в конце финансового года (начале) следующего говорила об отсутствии в лечебных учреждения запаса. Лекарств было ровно от сих до сих. А склады аптек не резиновые. Поставщикам нет смысла затариваться и ждать когда это у них купят, берут ровно сколько заказали + 5-10% в надежде "отгрызть" чуть больше рынка. Вот теперь резкое увеличение потребления сьело все склады. Ждут поставки... Если бы это было только в Казахстане, то дыра закрылась бы за неделю (время машине доехать с Белорусии до Алматы через весь казахстан с остановками). А так... ХЗ когда насытят склады.