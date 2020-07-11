Козлов я Советы на каждый день #109





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1530

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:58 ДИСК БОЛГАРКИ ИЗ БУМАГИ

Если у вас сложилась ситуация с дефицитом дисков от болгарки и необходимо сделать с ней легкую работу, то, как временную меру, можно сделать диск самому из бумаги. Берется 3-4 листа бумаги форматом А4 (чем толще-тем лучше), рисуются при помощи циркуля и вырезаются из нее круги по размеру диска.





Затем эти круги проклеиваются между собой канцелярским клеем. Причем при склейке тщательно разглаживайте бумагу, чтобы не было морщин и вздутий, иначе может возникнуть биение. Просушите получившийся круг и вырежьте отверстие в центре. Не делайте сначала склейку листов бумаги, а потом обрезку,т.к при обрезке диск потом будем гнуться и станет кривым.





Получившимся диском можно резать пластик, небольшие бруски дерева, даже тонкий алюминий. Но это временная мера, все равно диск придется покупать.





Удачи!