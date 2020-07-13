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§ NG.kz
Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39327
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заведующий центром нейрохирургии АО "Центральная клиническая больница" в Алматы Мынжылкы Бердихождаев попросил Министерство здравоохранения "прекратить игры со статистикой" и регистрировать случаи атипичной пневмонии как коронавирус.
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§ drakon
Re: Врач попросил Минздрав "прекратить игры со...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19594
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же будут - определять?
Лучшего борца, с короновмрусом,
среди Акимов?
Без статистики... :lol: :-o
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§ Muad Dib
Re: Врач попросил Минздрав "прекратить игры со...
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 13.07.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
''Код:
'.base64_decode(''.base64_encode(stripslashes('Однако ВОЗ считает, что имеющиеся случаи пневмонии в Казахстане "были просто неправильно диагностированы".')).'').'
''

- От чего погиб покойный?
- Корнавирус, будь он неладен.
- А что сразу к врачам не обратился?
- Обратился, просто неправильно диагностировали ;-)
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* Козлов я
Re: Врач попросил Минздрав "прекратить игры со...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1530
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.07.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ maxsaf
Re: Врач попросил Минздрав "прекратить игры со...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7227
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия уже заявила об успешных испытаниях вакцины, если не забюрократить и начать с добровольцев - то эпидемия пойдет на спад
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§ drakon
Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19594
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
и начать с добровольцев

В Армии, я был один раз - Добровольцем.
Когда, моя кровь не подошла,
ох как я - рад был... :lol: :-o
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§ maxsaf
Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7227
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лучшего борца, с короновмрусом, среди Акимов?

По площади и количеству замененной зараженной брусчатки и бордюров на незараженные))
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§ maxsaf
Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7227
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Когда, моя кровь не подошла,

Солдат должен только подходящую кровь проливать за Родину))
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§ ACROS
Re: Врач попросил Минздрав "прекратить игры со...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 13.07.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Без статистики..[/

Думаю, что у Президента другая статистика, более реальная ( на что то реальное, он и его администрация должна опираться ), тем более он обвинил их ВСЕХ ( акимов) в нарасторопности и манипуляции с цифрами.
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§ drakon
Врач попросил Минздрав "прекратить игры со статистикой"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19594
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кровь проливать за Родину))

Мы Полковника - спасали...
8-) :-o
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