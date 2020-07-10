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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Времена.
Ни ЧМ по футболу, хоккею.
Ночью обсуждать. Ночью.
Только барыга из избушки
Ночью тут выходит. После подсчёта бабок
Почем арбузы на складской.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


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Сообщений: 1862
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.07.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЖАРИЩА!!!
ЛОКДАУН!!!
Куда себя деть?! :-(
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Куда себя деть?!

На балкон. ;-) достаём зонтик, устанавливаем на балконе, раскрываем. Кладём в морозилку бутылочку "шепучего". Тем временем набираем тазик с холодной водой и ставим его перед стульчиком принесённым вместе с зонтиком не понятно откуда. Когда все приготовления готовы, "шипучее" уже охлаждено. Садимся на стульчик, ноги в воду, бокальчик в руку и ЖИВЁМ! :lol: :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1862
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.07.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Садимся на стульчик, ноги в воду, бокальчик в руку и ЖИВЁМ!


Класс!
И будет всё пучком!
https://www.youtube.com/watch?v=A8fkzFw6a4o
:lol: ;-)
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§ electro
Флуд и оффтопик (часть 4)
electro


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Сообщений: 297
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 11.07.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Садимся на стульчик, ноги в воду, бокальчик в руку

Так вот откуда взяласть новая пневмония
8-) ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И будет всё пучком!

В жизни главное настрой! ;-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.07.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Куда себя деть?!

Цитата:
elektron:
Садимся на стульчик, ноги в воду, бокальчик в руку и ЖИВЁМ!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.20 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избушка в три часа ночи.
Видать бабок мало.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так понял, черный НГ по дню траура.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акимат. 80 процентов на дистанции.
по России читаю.
компенсации за свет, воду,
интернет.ну тут доказать надо.
что чепухи не было...

[Исправлено: alex_60, 13.07.2020 - 10:24]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо.
автобусы не ездят.
захотел с кск в кжби -красота.
идем дышим воздухом.
мимо бежит стайер. американец.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, ты живой?Цитата:
таноми52:
Куда себя деть?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почем сегодня такси по городу.
днкм.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9531
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.07.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ещё 3 дня процедур. Потом будут брать пцр на ковид и ренген.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
и ренген.


да, попал ты конкретно.
врагу не пожелаешь.
похудеешь, в этом плюс.
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