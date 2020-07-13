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§ NG.kz
Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел 11 июля около 17.00 на р. Тогузак, в 2 км от районного центра. За несколько часов до происшествия 25-летний мужчина выслушал инструктаж местных спасателей и полицейских, патрулирующих дикие пляжи.
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§ abaika95
Re: Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4433
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.07.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Среди них - роспись и фамилия утонувшего/


И что? Разгонять надо было палками,почему в Индии относительно мало заболевших? Там полиция дрынами всех гоняет и никто в ответ на них не прыгает, вот в чем парадокс
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§ alex_60
Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8826
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
почему в Индии относительно мало заболевших?


в Индии не был. но да, там так..
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§ Сергей_я
Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2992
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.07.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И что? Разгонять надо было палками,почему в Индии относительно мало заболевших? Там полиция дрынами всех гоняет и никто в ответ на них не прыгает, вот в чем парадокс

т.е. вариант, что там скрывают реальную картину вы даже не рассматриваете? такие прям все честные? Страна чуть ли не 4 мира, где грязи столько, что на 10 казахстанов хватит. Там не может быть мало заболевших, там просто считают одного из ста.
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§ abaika95
Re: Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4433
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.07.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/т.е. вариант, что там скрывают реальную картину вы даже не рассматриваете? такие прям все честные?/



Таким макаром тогда и в любимой всеми БелАруси и Швеции настоящее колличество скрывают,может быть такое?



Цитата-/Страна чуть ли не 4 мира, где грязи столько, что на 10 казахстанов хватит. Там не может быть мало заболевших, там просто считают одного из ста./


А может дисциплина есть? В Японии все маски носят,в Китае тоталитаризм тоже дисциплина в Индии всех палками бьют а у нас свобода,вольность, сказали карантин всем плевать придумаем теорию что это враньё и будет дальше гулять и никто даже не будет перечить а оштрафуют вой подымем, сказали нельзя купаться,пофиг мы сами с усами,нам виднее где можно а где нет,сказали маски носить и соблюдать все меры иначе наша медицина не справится с наплывом заболевших,нет мы же не бараны в цирке под их дудку плясать а будете настаивать на своих мерах бунт подымем и вообще врачи все купленные мировым правительством!
А сейчас срочно все опомнились,помощь нужна,почему медицина не справляется? ой и врачи уже наши дорогие хорошие! Спасите, помогите!
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§ Victor Yang
Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12916
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
почему в Индии относительно мало заболевших?

Может, ещё и потому что некоторые касты и за людей не считаются? Ну и карантин там был не в пример нашему - закрыты были даже продуктовые магазины, наши сограждане там как раз попали в такой период. И никого не волновало - есть у тебя еда и вода или нет.
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§ abaika95
Re: Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4433
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.07.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну и карантин там был не в пример нашему - закрыты были даже продуктовые магазины, наши сограждане там как раз попали в такой период. И никого не волновало - есть у тебя еда и вода или нет/




Потому что надо жертвовать чем-то
А у нас хотели двух зайцев поймать и в итоге ни того ни другого
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§ Victor Yang
Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12916
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.07.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Потому что надо жертвовать чем-то А у нас хотели двух зайцев поймать и в итоге ни того ни другого

А стоит ли овчинка выделки, если начнутся пищеварительные проблемы у населения и другие инфекции?
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