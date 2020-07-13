abaika95 Re: Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4433

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:42 Цитата-/т.е. вариант, что там скрывают реальную картину вы даже не рассматриваете? такие прям все честные?/







Таким макаром тогда и в любимой всеми БелАруси и Швеции настоящее колличество скрывают,может быть такое?







Цитата-/Страна чуть ли не 4 мира, где грязи столько, что на 10 казахстанов хватит. Там не может быть мало заболевших, там просто считают одного из ста./





А может дисциплина есть? В Японии все маски носят,в Китае тоталитаризм тоже дисциплина в Индии всех палками бьют а у нас свобода,вольность, сказали карантин всем плевать придумаем теорию что это враньё и будет дальше гулять и никто даже не будет перечить а оштрафуют вой подымем, сказали нельзя купаться,пофиг мы сами с усами,нам виднее где можно а где нет,сказали маски носить и соблюдать все меры иначе наша медицина не справится с наплывом заболевших,нет мы же не бараны в цирке под их дудку плясать а будете настаивать на своих мерах бунт подымем и вообще врачи все купленные мировым правительством!

А сейчас срочно все опомнились,помощь нужна,почему медицина не справляется? ой и врачи уже наши дорогие хорошие! Спасите, помогите!