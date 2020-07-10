elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #12243





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5366

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:34 Цитата: таноми52:

Куда себя деть?!

На балкон. достаём зонтик, устанавливаем на балконе, раскрываем. Кладём в морозилку бутылочку "шепучего". Тем временем набираем тазик с холодной водой и ставим его перед стульчиком принесённым вместе с зонтиком не понятно откуда. Когда все приготовления готовы, "шипучее" уже охлаждено. Садимся на стульчик, ноги в воду, бокальчик в руку и ЖИВЁМ!