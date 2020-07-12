yudjin Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6767

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:40 Ответ прост.

Вместо того, чтобы заниматься развитием водоснабжения новых районов вокруг города и поселков у нас 30 лет самоутверждались за счет переименований и непонятных празднеств, при этом добивая всё советское... и на ежедневные жизненно важные нужды людей деньги не выделяли. Пример тому нынешняя пандемия и аховая медицина... А какой она будет, если в райцентре Костанайского района больница даже не имеет своего здания, некогда похеренного, а снимает помещение в частном центре. О врачах и оборудовании даже говорить не приходится... зато вновь в центре Затобольска занялись перекладыванием брусчатки вокруг неработающего фонтана и замены ровных и целых асфальтированных дорожек на Калинина...наверное также на брусчатку.

И, кстати, музыкально-световой фонтан в том же райцентре, которым восторгался гр.Добринцов, не проработал и года... стоит мертвецки законсервированный железным куполом с прошлой осени... а сколько было охов, вздохов...шо как в дубаях теперь тобыльцы живут.