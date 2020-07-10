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§ NG.kz
7 школа, сквозной проход
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом месяце в 7-й школе Костаная сделали новый забор и после этого стали закрывать полностью сквозной проход. Через двор этой школы в день проходит, наверно, большая часть жителей 9 микрорайона плюс и все те, кто идет через 15 магазин в сторону "Костанай-Су". И вот теперь они стали закрывать двор на выходные.
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§ JereK
Re: 7 школа, сквозной проход
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 10.07.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу видно что школа "хорошая" :) Одно предложение без ошибок написать уже не могут..
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§ elektron
7 школа, сквозной проход
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, какое невежество каррантин, с одной буквой "р" написать. :lol: ;-)
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§ electro
Re: 7 школа, сквозной проход
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы где там ошибки видите?
Единственное, к чему можно придраться, это слово "закрыто", должно быть "закрыты".
Это если не касаться самой идеи.
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§ Козлов я
7 школа, сквозной проход
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.07.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
слово "закрыто", должно быть "закрыты"

О чем и речь.
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§ Тот самый
7 школа, сквозной проход
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.07.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На самом деле они правильно делают, не должно быть посторонних на территории школ и детсадов. Кроме того, у нас и люди такие, что идут с сигаретой и окурки бросают там же, а то и что похуже.

Вопрос должен быть поставлен по-другому: почему все пешеходные дорожки проходят через территорию школы?

[Исправлено: Тот самый, 12.07.2020 - 14:58]
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§ drakon
7 школа, сквозной проход
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19589
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
почему все пешеходные дорожки проходят через территорию школы?

Ты, не знаешь, что ли?
Все дороги, ведут в Рим... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 12.07.2020 - 15:18]
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§ Butch
Re: 7 школа, сквозной проход
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1027
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.07.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
почему все пешеходные дорожки проходят через территорию школы?

По-видимому в советское время и первые лет 10-15 после было всё нормально. Ходили люди через школьный двор и ладно, вели себя нормально в том числе и в отношении окурков. А после окончательного разгула казахстанской демократии оказалось что
Цитата:
Тот самый:
не должно быть посторонних на территории школ и детсадов. Кроме того, у нас и люди такие, что идут с сигаретой и окурки бросают там же
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* yudjin
7 школа, сквозной проход
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6766
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.07.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
очему все пешеходные дорожки проходят через территорию школы?

Я еще на стройке этой школы лазил... а нынче ей 35 лет исполнится.
Ну так получилось, что школа в центре микрорайона и со всех окресных домов были дорожки через школьный двор.



И время было другое... проще был народ...никто из себя не строил чуть ли не гарвард.... заборами 2-х метровыми не загораживали. Культура у людей была. Все ворота были открыты, спорт площадки - пожалуйста... сотня детей и подростков с мячом, на велике каждый вечер. Пенсионеры под девизом "движение-жизнь" и зимой и летом круги вокруг школы нарезали, на клумбы смотрели, которые баба Люба со школьниками выращивала. И общение, и спорт.
А сейчас... заборы, учителя траву косят и деревья окапывают, нанятый персонал убирает, цветы покупают, вырастить не в состоянии, площадки для спорта пустуют. директрису -пенсионерку уже на заслуженный отдых пора отправить.

А дети пусть шатаются теперь по подворотням. И кстати, на весь 9 микрорайон только в 1 дворе есть новые турники, которые могут привлечь подростков. И в этом году ни в одном делать не будут.
Зато в 8 и 7 микрорайонах по 5-6 дворов обкстроят, хотя эти микрорайоне моложе 9-го.
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