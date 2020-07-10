yudjin 7 школа, сквозной проход #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6766

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:03 Цитата: Тот самый:

очему все пешеходные дорожки проходят через территорию школы?

Я еще на стройке этой школы лазил... а нынче ей 35 лет исполнится.

Ну так получилось, что школа в центре микрорайона и со всех окресных домов были дорожки через школьный двор.







И время было другое... проще был народ...никто из себя не строил чуть ли не гарвард.... заборами 2-х метровыми не загораживали. Культура у людей была. Все ворота были открыты, спорт площадки - пожалуйста... сотня детей и подростков с мячом, на велике каждый вечер. Пенсионеры под девизом "движение-жизнь" и зимой и летом круги вокруг школы нарезали, на клумбы смотрели, которые баба Люба со школьниками выращивала. И общение, и спорт.

А сейчас... заборы, учителя траву косят и деревья окапывают, нанятый персонал убирает, цветы покупают, вырастить не в состоянии, площадки для спорта пустуют. директрису -пенсионерку уже на заслуженный отдых пора отправить.



А дети пусть шатаются теперь по подворотням. И кстати, на весь 9 микрорайон только в 1 дворе есть новые турники, которые могут привлечь подростков. И в этом году ни в одном делать не будут.

Зато в 8 и 7 микрорайонах по 5-6 дворов обкстроят, хотя эти микрорайоне моложе 9-го.