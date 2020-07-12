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§ NG.kz
Минута молчания будет объявлена в Казахстане в день общенационального траура 13 июля
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39324
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О планах объявить 13 июля днем траура президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 8 июля в ходе телеобращения к казахстанцам. 9 июля глава государства подписал соответствующий указ.
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§ maxsaf
Re: Минута молчания будет объявлена в Казахстане в день...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7220
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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