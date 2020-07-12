Цитата: Vit:

Не кто, не где, не че не выявляют не у кого и у меня тоже. Да и больных не 56. Люди неделями не могут в поликлиники попасть и скорые не приезжают



В городах медицина хотя бы делает вид, что она есть. В Карабалыкском районе наверное каждый пятый болеет какой-то ОРВИ с потерей вкуса/обоняния, у многих пневмония. Никого при этом не тестируют. Ещё поэтому 51 из 56 в Кустанае - где тестируют, там и находят.