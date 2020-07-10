Цитата: Тот самый:

почему все пешеходные дорожки проходят через территорию школы?

По-видимому в советское время и первые лет 10-15 после было всё нормально. Ходили люди через школьный двор и ладно, вели себя нормально в том числе и в отношении окурков. А после окончательного разгула казахстанской демократии оказалось что

Цитата: Тот самый:

не должно быть посторонних на территории школ и детсадов. Кроме того, у нас и люди такие, что идут с сигаретой и окурки бросают там же