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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.07.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Гнали обыкновенной шваброй, обмотанной мягким полотенцем

Сорри,что не сразу отвечаю, ремонтом дома занимаюсь. Швабра- это тоже способ, но лишь бы в ней не нашлось чего-нибудь острого.
Цитата:
ACROS:
Прогрели бытовой тепловой пушкой всю поверхность потолка.

Да, всю поверхность прогреть бытовой пушкой- это профессионально! Я писал, в первую очередь для тех, кто автоматически хватается за первое попавшееся средство для сушки. Спасибо за дополнения к совету!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.07.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без слов
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1526
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.07.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЕСЛИ У ВАС НЕТ БОЛГАРКИ
Если у вас нет болгарки,но нужно что-то отрезать или отшлифовать, но есть точило, то поставьте на его место диск от болгарки и вся проблема исчезнет.


Просто все поменяется местами - болгарка станет стационарной, а материалы будете приносить к ней. Удачи!
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