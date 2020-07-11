Козлов я Советы на каждый день #108





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1526

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:01 ЕСЛИ У ВАС НЕТ БОЛГАРКИ

Если у вас нет болгарки,но нужно что-то отрезать или отшлифовать, но есть точило, то поставьте на его место диск от болгарки и вся проблема исчезнет.





Просто все поменяется местами - болгарка станет стационарной, а материалы будете приносить к ней. Удачи!