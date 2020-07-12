NG.kz Курочка из Грузии



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:54 Сопровождает ее большое количество кинзы. Думаю, пояснение в подзаголовке сразу отсечет тех, кто на дух не выносит зелень кориандра на своем столе. Это важно, потому что кинза имеет сильный пряный аромат, характерный вкус. Люди делятся в связи с этим на два лагеря - страстных поклонников и таких же ненавистников. Рецепт - для поклонников.

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