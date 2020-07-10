Тот самый 7 школа, сквозной проход #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 837

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:55 На самом деле они правильно делают, не должно быть посторонних на территории школ и детсадов. Кроме того, у нас и люди такие, что идут с сигаретой и окурки бросают там же, а то и что похуже.



Вопрос должен быть поставлен по-другому: почему все пешеходные дорожки проходят через территорию школы?



[Исправлено: Тот самый, 12.07.2020 - 14:58]